Die EU nimmt Russlands „Schattenflotte“ ins Visier

Großbritannien war Anfang der Woche mit neuen Strafmaßnahmen gegen die russische „Schattenflotte“ vorangegangen und hatte 30 Schiffe auf seine Sanktionsliste gesetzt. In der EU könnten es den Planungen der EU-Kommission zufolge sogar um die 50 werden. Sie dürften dann zum Beispiel nicht mehr in Häfen in EU-Staaten einlaufen. Mehr als zwei Dutzend Schiffe hatte die EU bereits im Juni gelistet.