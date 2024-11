Geisterfahrer drehte mitten in Autobahntunnel um

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seinem Pkw in die Autobahntunnelröhre in Richtung Tirol ein. In der zweiten Pannenbucht brachte er sein Fahrzeug kurz zum Stillstand, ehe er wendete und auf der Überholspur in Fahrtrichtung Deutschland weiterfuhr. In den folgenden Sekunden kamen ihm drei Fahrzeuge entgegen, in zwei Fällen konnte ein Frontalcrash gerade noch vermieden werden.