Harry & Meghan reagieren auf drohende Abschiebung

Trump will Harry nicht schützen

Britische Medien spekulieren, ohne Konkretes zu wissen, dass das Paar, das seit einigen Jahren in Kalifornien lebt, wegen des Wahlausgangs den USA den Rücken kehren könnte. „Trumps Sieg ist das, was Meghan und Harry am meisten gefürchtet haben – und könnte sie aus Amerika vertreiben“, schrieb die Royals-Expertin Tessa Dunlop in der Zeitung „Independent“.