Dieter Bohlen will nun Kanzlerberater werden

„Ich würde den nächsten Kanzler beraten, wenn man mich fragen würde. Elon Musk hilft Trump ja auch als Berater. Man kann das sehen, wie man will, aber er kann mit 300 Milliarden Dollar auf dem Konto nicht ganz doof sein“, erklärte der Sänger am Sonntag gegenüber bild.de. Auf die Frage, wen er am liebsten beraten würde, nannte der „Deutschland sucht den Superstar“-Chefjuror den Namen Friedrich Merz.