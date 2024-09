Dieter Bohlen: Notoperation wegen Blutvergiftung

„Knie wurde immer dicker“

Er habe sich beim Tennisspielen eine Knie-Verletzung zugezogen. Trotz einer Behandlung wurden die Schmerzen immer schlimmer. „Mein Meniskus hatte einen abbekommen“, so der 70-Jährige. „Die Ärzte haben ein MRT gemacht und meinten, ich soll das kurz mal machen lassen und haben mich in so eine Schnellklinik geschickt. Zack, zack war es gemacht, aber mein Knie wurde immer dicker.“