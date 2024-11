Boot sank: Dutzende Touristen in Ägypten vermisst

Das Ausflugsboot stach von am Sonntag von Marsa Alam aus in See und hatte 31 Urlauber und eine 14-köpfige Besatzung an Bord, als das Fahrzeug in den Fluten versank. Es sollte eigentlich am 29. November in Hurghada eintreffen. Die Touristen sollen verschiedenen Nationalitäten angehören.