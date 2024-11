Top-Adressen am Hauptplatz stehen zum Verkauf

Insolvenzverfahren wurde im August eröffnet

Kurz bevor schließlich am 12. August am Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren über die „1011 Lentia Investments Gmbh“ eröffnet wurde. Auf „Krone“-Anfrage bestätigt nun Insolvenzverwalter Clemens Richter: „Ja, zum Verkauf steht eine Hotelliegenschaft am Hauptplatz 10–11 samt Gastrofläche. Ein Gutachten hat den Verkehrswert der Gebäude mit 16.955.000 Euro beziffert.“ Neben den fixen Mietern soll es auch schon ein Mietanbot für die Liebhaberei geben.