Wellness als Reset für Körper und Geist

Wussten Sie, dass sich Ihr Körper schon nach zehn Minuten Entspannung positiv verändert? Laut einer Studie der Universität Konstanz beginnt das Regenerationssystem bereits nach kurzer Auszeit, Stress abzubauen und die innere Balance wiederherzustellen. Und wenn ein paar Minuten schon so viel bewirken, wie viel mehr vermag dann ein ganzer Wellnesstag – vor allem, wenn er so luxuriös ist wie in der AVITA Therme!