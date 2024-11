Marcel Hirscher: „Die Lindsey ist alt genug“

Vonn könnte bei den Rennen in St. Moritz kurz vor Weihnachten ihr Weltcup-Comeback geben. Der US-amerikanische Ski-Verband beantragte eine Wildcard für die Super-G-Rennen vom 21. und 22. Dezember. „Ich finde es großartig, wenn so jemand Großer, der für den Sport so viel gemacht hat, sich jetzt wieder zum Skisport hingezogen fühlt und sagt, ich will wieder dabei sein“, meint Hirscher in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“. „Sie hat unseren Sport in Amerika wesentlich bekannter gemacht!“