Wirbel um Vonn-Comeback: „Lindsey tut mir leid“

„Für mich macht sie damit viel von ihrem Image kaputt“

Vonn sei eine „eine Grande Dame des Sports, ich will ihre Erfolge in keiner Weise schmälern. Im Gegenteil. Aber für mich kann sie mit ihrem Comeback nur verlieren“, so Nef. „Ich dachte: So bescheuert kann sie nicht sein. Aber sie ist es offensichtlich – leider. Für mich macht Lindsey damit viel von ihrem Image kaputt.“