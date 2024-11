Millionär versteckte fünf Schatztruhen in den USA

Schätze sollen leicht zugänglich sein

Für die Schatzsucher hat er Hinweise in einem von ihm herausgegebenen Buch herausgebracht, die in Puzzles und Landkarten versteckt sind. Der Titel: „There’s Treasure Inside“ – zu deutsch: „Da ist ein Schatz drin“. Collins-Black verspricht allen Abenteurern, dass keine seiner Schatztruhen an gefährlichen Orten versteckt und auch nicht im Boden vergraben sind. Ein weiterer wichtiger Tipp: Die Orte befinden sich jeweils innerhalb von drei Meilen von einer befestigten Straße entfernt und nur auf öffentlichen Grund und Boden.