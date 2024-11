Eltern ärgern sich über teures Schulessen

Gemeinden organisieren Essen an Pflichtschulen

An Pflichtschulen liegt es an den Gemeinden, die Schulerhalter sind, gesundes Essen auf den Tisch zu bringen. Ganztagsschulen sind dazu verpflichtet. Antheringer Eltern schielen beispielsweise nach Bergheim, wo zwei Optionen zur Wahl stehen, und die Gemeinde unterstützt: „Bei uns kocht das Seniorenheim und dann gibt es noch einen externen Anbieter. Die Pädagogen entscheiden“, informiert Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP). Preissprünge der letzten Zeit wurden nicht an die Eltern weitergegeben. Bukovc: „Mit September 2025 werden wir aber an eine Anpassung der Kinderbetreuungskosten denken müssen. Die Kosten laufen leider davon.“