Neue Pausen-Weckerl nach Aus für Schulbuffet

Neuer Weckerl-Verkauf ist angelaufen

Bürgermeister Herbert Schober brachte mit Schulbeginn einen neuen Weckerl-Verkauf an den Start. Mit einigen Wochen Verzögerung ist das jetzt auch bei den Kindern angekommen. Gezahlt wird mit Jetons, die die Kinder vorher in der Schule kaufen. „Es ist gut angelaufen“, so Evelyn Bergner vom Dorfladen Fürstenbrunn, die die dortige Volksschule beliefert. Für belegte Weckerl macht die Gemeinde einen Zuschuss von 60 Cent je verkauftem Stück locker. „Warum ist das hier möglich?“, orten Kritiker Freunderlwirtschaft. Positiv für die Kinder: Demnächst werden an den Schulen auch kostenlos Äpfel verteilt.