Geldbörsendiebe schlugen in Einkaufszentren zu

Zwischen 5. Jänner und 5. Februar kam es zu einer Serie von vier Geldbörsendiebstählen in Einkaufszentren in Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Direkt nach dem Diebstahl behoben die Täter mit den entfremdeten Bankomatkarten Bargeld. Mithilfe von Bildern aus Überwachungskameras konnte kürzlich festgestellt werden, dass diese Taten von den beiden gleichen unbekannten Männern begangen worden waren.

In sechs Bundesländern zugeschlagen

Gemeinsam mit Schweizer Kollegen forschte das Landeskriminalamt Salzburg zwei Beschuldigte aus. Die Rumänen (50 und 67 Jahre alt) konnten Mitte März in Oberösterreich festgenommen werden. Sie wurden mit insgesamt 18 Geldbörsendiebstählen und anschließenden Bankomatbehebungen zwischen Mitte Jänner und Mitte März in Salzburg, Wien, Kärnten, Vorarlberg, Tirol und der Steiermark in Verbindung gebracht.