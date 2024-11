80-Jährige fiel auf „Falschen Polizisten“ herein

Fünfstelliger Betrag weg

Kurze Zeit später wurde das Opfer mit unterdrückter Nummer von einer vermeintlichen Anwältin kontaktiert, welche die 80-Jährige anwies, den geforderten Betrag in einem Kuvert an den Boten zu übergeben, der noch während des Telefonats erschien und das Geld wortlos an sich nahm. Der Frau entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.