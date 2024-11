Eine Ode an die Frauenpower und ans Lebendigsein

Medley mit Ohrwürmern von Marianne Mendt, Stefanie Werger und Co.

Von „Was ma heut net träumen“ über „Wie a Kind“ bis hin zu „Wien am Meer“ – Ina Regen hatte alle ihre Hits mit dabei und betonte immer wieder die Kraft des Zusammenhalts. „Es heißt so oft, dass sich Frauen nicht unterstützen, ich zeige, dass es anders geht“, sagte sie und ließ in einem Medley unter anderem auch Marianne Mendt, Stefanie Werger und Maria Bill hochleben. Ina Regen & Friends: eine Ode an die Frauen(power) – und vor allem ans Lebendigsein. Mitreißend!