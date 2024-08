Posthof Linz: 40 Jahre voll Leidenschaft und Beats

Am 1. September 1984 wurde das Kulturhaus für Musik, Tanz, Theater, Kleinkunst und Literatur eröffnet, plus Proberäume für Linzer Bands in der bis dahin brachliegenden, 1750 errichteten Poststallmeisterei. Von Anfang an wurde auf ein spartenübergreifendes Angebot gesetzt – und das erweist sich im Posthof bis dato als größtes Erfolgsrezept.