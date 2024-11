Ina Regen: Bruckner kann auch Pop-Musik!

Was ist das Besondere am Abschlusskonzert?

Nach 10 Konzerten, in denen ich in der Rolle der Kuratorin ausschließlich anderen Künstlerinnen die Bühne gegeben habe, freue ich mich, beim Abschluss auch selber als Liedermacherin und Musikerin mit meiner Band auftreten zu können. Ich kann noch einmal ein kunterbuntes Best-Of ins Programm einweben.