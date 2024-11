Slalom der Herren in Gurgl, LIVE ab 10.30 Uhr

Kristoffersen fährt als Gesamtweltcup-Führender vor. Gleichzeitig ist der absolute Befreiungsschlag in Form des ersten Sieges weiter ausständig. Sein letztes Weltcup-Rennen gewann er in Wengen im Jänner 2023, danach wurde er noch Slalom-Weltmeister in Courchevel. „Ja, ich weiß, es ist so und so lange her seit meinem letzten Sieg, blablabla“, tönte der Gewinner von 30 Weltcup-Rennen zuletzt gewohnt markig. „Aber wenn ich meine Karriere jetzt beenden würde, habe ich auch so viele Rennen gewonnen, dass es nicht schlimm wäre.“