Hirscher sauer: „Bin ein bisschen fehl am Platz“

Nichts zu holen für die beiden Weltcup-Rückkehrer Marcel Hirscher und Lucas Braathen. Sowohl der Brasilianer als auch der Niederländer mussten sich am Sonntag dem schweren Slalom-Kurs in Gurgl geschlagen geben, beide fädelten im ersten Durchgang ein. „So bin ich ein bisschen fehl am Platz – das macht nicht Spaß“, ließ Hirscher im anschließenden ORF-Interview seinem Frust freien Lauf.