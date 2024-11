Ältestes Alphabet der Welt in Syrien entdeckt?

Tonzylinder in einem Grab gefunden

Gefunden haben die Forscher um Glenn Schwartz die Tonzylinder mit den Schriftzeichen in einem Grab in der syrischen Bronzezeitstadt Umm-el-Marra. Die Schrift wird etwa auf das Jahr 2400 vor Christus datiert. „Diese neue Entdeckung zeigt, dass die Menschen schon viel früher und an einem anderen Ort mit neuen Kommunikationstechnologien experimentierten, als wir es uns bisher vorgestellt haben“, wird Schwartz auf der Website der Universität zitiert.