Auf Strompreissenkung folgt Erhöhung für das Netz

Kaum eine Materie ist so komplex wie die Kosten für die Energie, die die Kunden zahlen müssen. Auf der einen Seite gibt es den Preis für den Strom an sich. Auf der anderen Seite steht der Preis für die Infrastruktur, also das Netz, das benötigt wird, um den Strom zum Endverbraucher zu bringen.