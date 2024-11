Energydrinks erst ab 18 Jahren: Ministerium dafür

Tschechien strebt ein generelles Verkaufsverbot für Energydrinks in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Kinderheimen an, in Litauen liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren. Wer sich nicht daran hält, dem drohen empfindliche Geldstrafen. Auch Lettland, Polen, Rumänien und Großbritannien hatten in den letzten zehn Jahren eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umgesetzt und ein Verkaufsverbot für Unter-18-Jährige erlassen.