Plötzlicher Herztod durch Energydrinks möglich

Der US-Herzspezialist Michael Ackerman – so eine Zusammenfassung im Deutschen Ärzteblatt – hat die Krankenakten von 5000 Patienten analysiert, die an der „Windland Smith Rice Genetic Heart Rhythm Clinic“ in den Jahren 2000 bis 2023 wegen Herzrhythmusstörungen behandelt wurden. 144 dieser Personen hatten einen plötzlichen Herztod überlebt. „Bei sieben dieser Patienten (fünf Prozent) wurde erwähnt, dass sie in zeitlicher Nähe zum Herzstillstand Energydrinks konsumiert hatten“, heißt es in der Zeitschrift der deutschen Ärztekammer.