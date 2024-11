FPÖ mobilisierte im Finale erneut mit Kickl-Hilfe

Selbstbewusst angesichts guter Umfragewerte haben die steirischen Freiheitlichen am Donnerstagabend als erste der großen Parteien ihren Wahlkampfabschluss für die Landtagswahl am Sonntag begangen. Als Wahlkampfhelfer warb Bundesparteichef Herbert Kickl in der Grazer Seifenfabrik für Spitzenkandidaten Mario Kunasek. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ rief Kickl zu Proteststimmen gegen die laufende Regierungsbildung auf, um „den Unbelehrbaren in Wien eine Lektion zu erteilen“.