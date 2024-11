Kraft: „Ich stehe noch besser da als im Vorjahr!“

Mit 13 Weltcup-Siegen, dem Gewinn der großen Kristallkugel und Gold bei der Skiflug-WM am Kulm stieg Kraft im Vorjahr endgültig zu einem der größten Adler aller Zeiten empor. Der Salzburger erlebte den besten Winter seiner Karriere und war auf den Schanzen dieser Welt kaum zu schlagen. Nach einer langen Vorbereitung startet der 31-Jährige in Lillehammer, wo am Freitag ein Mixed-Teambewerb (das Team wird erst nach den Trainings bekannt gegeben) auf dem Programm steht, in die neue Saison.