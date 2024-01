Stefan Kraft: „Habe das richtige Gen bekommen!“

Mit dem Triumph im Einzel bei der Skiflug-WM am Kulm katapultierte sich der Pfeifdirnix in eine Liga, in der sich bisher der legendäre Finne Matti Nykänen alleine befunden hatte. Tournee-Sieger, Weltcup-Gesamtsieger, Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekord-Flieger und nun endlich auch Skiflug-Weltmeister. Ein Phänomen, das Österreichs Überflieger wohl am besten selbst erklärt: „Ich bin froh, dass ich das richtige Gen bekommen habe und dass es irgendwo da ist und dass es immer wieder funktioniert.“