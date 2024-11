Otter-Bande hält die Pfleger ordentlich auf Trab

Ohne Muttertiere gefunden

„Lilly“ wurde ohne Muttertier im Burgenland entdeckt, „Fibs“ an einem Teich in Kirchberg an der Wild im Waldviertel. Sie sind die jüngeren Vertreter des Quartetts und werden jetzt gemeinsam aufgezogen. Ebenso wie der Steirer „Milo“ und das Otter-Mädchen „Motte“, das aus einem Tierheim in Freistadt (OÖ) nach Haringsee übersiedelt ist.