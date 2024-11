Aufatmen! Hartbergs Stadion wird „aufgemöbelt“

Großer Wirtschaftsfaktor

„Wir haben seit 6,5 Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was mit fleißiger, guter Arbeit auch mit einem kleinen Verein möglich sein kann. Wir haben uns zu einem wesentlichen, großen Wirtschaftsfaktor in der Region Oststeiermark entwickelt. Gemeinsam mit der Stadt Hartberg sind wir bereits intensiv in der Planungs- und Vorbereitungsphase des Umbaus des aktuellen Standorts, damit auch hier in Sachen Infrastruktur die Bundesliga-Tauglichkeit fristgerecht gegeben ist“, so TSV-Obmann Erich Korherr.