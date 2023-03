So soll die neue Oststeiermark-Arena aussehen

Das Stadionprojekt in Hartberg nimmt Formen an, der Fußball-Bundesligist plant groß. Während in der Steiermark in Graz die Stadion-Debatte zwischen Sturm und GAK polarisiert, in Leoben eine neue Arena angedacht ist, will Hartberg zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Wie, das lesen Sie hier.