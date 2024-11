Kein Einzelfall

Für den Kreml liegen bekanntlich die Sicherheit und das Wohl der Bürger des Landes nicht an erster Stelle. Regelmäßig fallen Fliegerbomben von russischen Flugzeugen auf das russische Grenzgebiet wie auch auf das von Russland kontrollierte Gebiet der Ukraine. Laut „Astra“ wurden allein heuer mindestens 150 solche Fälle registriert. Am häufigsten komme dies in der Oblast Belgorod vor, da diese Region am häufigsten von Flugzeugen überflogen würde, führt der Militäranalyst Jan Matwejew aus. Meistens detonierten die Geschosse nicht. Aber wenn das der Fall sei, komme es zu großflächigen Zerstörungen, warnt der Militärexperte Kirill Michajlow.