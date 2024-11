DAN buhlt um Kunden und Mitarbeiter von kikaLeiner

Nicht nur in Österreich ist DAN mittlerweile die Nummer eins, lässt man wissen, auch in Slowenien und Kroatien ist man Marktführer, dazu wächst man in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, Serbien, Italien und in Deutschland. Und genau dieser Umstand sorgt dafür, dass man nun auch zusätzliches Personal aufnimmt, sich hier bei Mitarbeitern bei kikaLeiner „bewirbt“. In vielen Bereichen sucht DAN neue Beschäftigte – von der Planung und Montage über den Kundendienst bis hin zum Finanzbereich.