Kika/Leiner nimmt jetzt keine Gutscheine mehr an

Was passiert mit Anzahlungen für Küchen etc.?

Ob Kundinnen und Kunden, die bereits Anzahlungen für größere Anschaffungen geleistet haben, ihre Ware noch erhalten oder sich auch in die Riege der Gläubiger einreihen müssen, ist derzeit noch offen. Denn der Insolvenzverwalter muss erst entscheiden, ob er in den bereits geschlossenen Vertrag eintreten möchte oder nicht. Tritt er in den Vertrag ein, steht dem Kunden die volle Ware zu, für die die Anzahlung geleistet wurde und er zahlt dafür den vollen Preis. Tut er das nicht, wird aus der Anzahlung eine Insolvenzforderung.