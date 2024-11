Zuckerl-Koalition könnte bis Jahresende stehen

Nicht vereinfachen wird die bevorstehende Regierungsverhandlungen die Tatsache, dass erstmals seit 1945 drei Parteien am Verhandlungstisch sitzen. ÖVP und Grüne brauchten 2019 für die echten Koalitionsverhandlungen 47 Tage, bis am 1. Jänner 2020 die Einigung auf ein gemeinsames Regierungsprogramm verkündet wurde. Insgesamt vergingen damals 100 Tage von der Wahl am 29. September 2019 bis zur Angelobung am 7. Jänner 2020.