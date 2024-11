„Hausmeister“ will auch Finnen zur Wahlurne locken

Video-Appell in 14 Sprachen

„Denn in vielen Gesprächen auf der Straße habe ich erlebt, dass viele ,EU-Linzer‘ nicht einmal wissen, dass sie wählen dürfen“, so Potocnik. Mit Hilfe eines KI-Tools hat er seinen Video-Appell in 13 zusätzliche Sprachen übersetzt – von Polnisch über Portugiesisch bis zu Slowakisch, Dänisch – und sogar Finnisch, das von zumindest 69 in Linz gemeldeten Menschen gesprochen wird. Potocnik: „Wir haben die Chance, das politische Engagement zu stärken und Linz europäischer zu machen.“