Junger Radfahrer (10) ohne Helm krachte in Auto

Schwere Verletzungen zog sich ein junger Radfahrer am Montagnachmittag bei einem Unfall mit einem Auto in Bad Goisern (Oberösterreich) zu. Der Zehnjährige trug offenbar keinen Schutzhelm. Er war bei bergab auf einer Kreuzung ungebremst in den Wagen geprallt, musste mit dem Notarzthelikopter ins nächste Spital geflogen werden.