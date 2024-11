Transitforum schickt brisante Post an 91 Gemeinden

Brief an Entscheidungsträger aller drei Bezirke

Dieser hat am Montag die Gemeinderäte, Amtsleiter und Bürgermeister aller Gemeinden der betroffenen Bezirke Reutte, Imst und Landeck brieflich „eingeladen, Vorsicht walten zu lassen und mit Mut zu Wahrheit und Transparenz all das offen zu sehen und zu diskutieren, was dieses ,Straßenausbauprogramm’ für die Zukunft bedeuten würde“.