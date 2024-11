Zweitliga-Profi schwebt sportlich auf Wolke sieben

„Keine Mannschaftskollegen, sondern eine Partie“

Der Tennengauer hat in seiner Karriere schon einige Städte erlebt. Von seiner Heimat ging es nach Graz, Ried, Leoben und jetzt eben in die Südstadt. Dort fühlt er sich bisher am wohlsten: „Vom Leben außerhalb des Fußballs ist es noch mal eine andere Lebensqualität. In der Freizeit hast du ganz andere Möglichkeiten.“ In 20 bis 30 Minuten ist er in Wien, trifft sich dort auch oft mit Rapid-Kapitän Matthias Seidl. Doch auch seine Mannschaftskollegen, wo mit Lukas Brückler ein weiterer Tennengauer im Kader ist, hat er lieben gelernt. „Was uns sicher ausmacht ist, dass wir keine Mannschaftskollegen sind, sondern einfach eine Partie, wo jeder für den anderen ins Feuer geht.“