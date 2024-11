Mehr Polizisten im Kampf gegen Rowdys in der Stadt

„Im Keim ersticken!“

Dabei gab Schneeberger eine klare Devise aus: „Wir dulden keine kriminellen Tendenzen in unserer Stadt und werden sie daher im Keim ersticken!“ Beschlossen wurde, die bereits in den Jahren davor gesetzten Schritte – Schutzzonen in Parks, Notrufsäule am Bahnhof, Videoüberwachung der „Partyzone“ in der Herrengasse – durch mehr Polizeipräsenz zu verstärken.