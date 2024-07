Innenminister sagt Stadtchef Hilfe gegen Rowdys zu

Wiener Neustadt darf nicht zum Reumannplatz werden! Unter diesem Motto hatte sich ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger jüngst in einem Brief an Innenminister Gerhard Karner gewandt. Er ersuchte um Unterstützung, da die Sicherheitslage in der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs offenbar erneut angespannt ist. Vor allem Bahnhof und Innenstadt seien Problemzonen, weil Jugend-Cliquen immer öfter Passanten anpöbeln.