Wr. Neustadt: Rowdys randalieren auf Hauptplatz

Vor allem am Wochenende wird Wirten und Kaffeehausbetreibern angst und bange in der Allzeit Getreuen. Tische, Sessel, Töpfe und anderes Inventar ihrer Schanigärten stehen am Sonntag oftmals nicht mehr dort, wo sie tags davor noch waren, sind gänzlich verschwunden, wurden beschädigt oder beschmiert. Auch als WC-Anlage werden die geschlossenen Gastgärten von Feierwütigen in der Nacht „missbraucht“.