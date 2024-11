„Schwarzes Gold“ aus dem Burgenland sehr gefragt

Angelparadies in Tauchen für Hobby-Fischer nutzbar

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk hat Schermann heuer auch für Angelfreunde im Gepäck. Ab Jahresende öffnet er seine neue Teichanlage in Tauchen, in der 80 Kilogramm schwere Störe und Karpfen leben, für Hobby-Fischer. Jahreskarten dafür können ab Dezember erworben werden. Gefischt werden kann nach dem Prinzip „Catch and Release“ – dabei werden die gefangenen Fische wieder in den Teich freigelassen.