Bergputzer geben nach Überprüfung Entwarnung

Ihren Chef Jörg Eßl erreichte die „Krone“ am späten Montagvormittag. Die dreistündige Überprüfung der Mönchsbergwand war da bereits abgeschlossen. „Wir sind mit der ganzen Mannstärke hintereinander die Wand heruntergefahren. So haben wir den Verkehr nicht so lange sperren müssen. Wir haben keine Ausbruchsstellen gefunden“, konnte der Bergputzermeister Entwarnung geben. Es sei nur ein einziger Stein gewesen, der in der Gstättengasse gelandet sei. Kontrolle ist aber wichtig. Denn der Stadtberg ist nicht ohne, was Steinschlaggefahr angeht.