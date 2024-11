Felswand wird am Montag auf Sicherheit überprüft

Der abendliche Einsatz am Samstag in der Stadt Salzburg hat zahlreiche Schaulustige angezogen. Wo normalerweise vor allem junge Leute in Lokale hinein- und hinausströmen, hingen ab 18 Uhr rot-weiße Absperrbänder. Wie in der Sonntags-„Krone“ berichtet, hatte ein Stein, der von der Mönchsbergwand auf ein Auto fiel, eine zweistündige Sperre am Anton-Neumayr-Platz verursacht.