Heute Urteil wegen gefälschten Abnehmspritzen

Im dritten Anlauf hat am Montag im Landesgericht Steyr der Prozess gegen zwei Unternehmer begonnen, die gefälschte Abnehmspritzen an einen Mediziner geliefert haben sollen. Zuletzt war die Verhandlung immer wieder verschoben worden. Nun müssen sich die beiden Angeklagten, 57 und 46 Jahre alt, vor Gericht wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ein Urteil soll es voraussichtlich am Nachmittag geben.