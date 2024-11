„Dafür hätte ich mir früher keine Zeit genommen“

Auf den ersten Slalom auf österreichischem Schnee mit dem achtfachen Gesamt-Weltcup-Champion müssen die Ski-Fans auf jeden Fall nicht lange warten: Hirscher hat sich das Heimrennen am Sonntag in Gurgl dick auf dem Kalender angestrichen. Eine Reise in die USA für den Riesentorlauf in Beaver Creek ist hingegen ziemlich fix ausgeschlossen. „Ich konzentriere mich dann auf den Dezember und Jänner.“ Und natürlich auf die WM im Februar in Saalbach. Den niederländischen Rennanzug, den Hirscher heute in Levi trägt, wird er übrigens in der Vorweihnachtszeit für einen guten Zweck versteigern.