Herren-Slalom in Levi ab 10 Uhr LIVE

Hirscher genießt noch einmal Rentier-Flair

Marcel Hirschers Konkurrenzfähigkeit im Stangenwald wird ebenso beantwortet werden. Gewiss kann der Ex-Dominator bei der Rückkehr des Männer-Weltcups nach Lappland (zuletzt 2019) erneut auf großes Scheinwerferlicht zählen. Dreimal (2013, 2016, 2018) hat er hier gewonnen und als Preis eine Babyrentier-Patenschaft erhalten. Der 35-Jährige reiste erst am Freitag an. Am Samstag kurz Bekanntschaft mit dem finnischen Schnee zu machen, soll zum Akklimatisieren ausreichen. Das Rennen sei „mit großer Wahrscheinlichkeit“ sein letztes in der „Homebase von Santa Claus“, wie Hirscher Levi in einer Aussendung nannte.