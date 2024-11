Hirscher besucht seine Tiere: „So groß geworden“

„Ich bin in Lappland angekommen und mit meiner Familie wiedervereint“, schreibt Hirscher auf Instagram. Dazu zeigt er sich schier bestens gelaunt und hocherfreut, Ferdl, Leo und Snow wieder zu sehen. So hat er die Tiere genannt, die er – nach bester Levi‘scher Tradition – für seine dort errungen Siege 2013, 2016 und 2018. „Sie sind so groß geworden“, freut und wundert sich Marcel: „Sie sind gesund, stark und voller Spirit.“ Ja, es sieht nach einer geglückten Wiederzusammenführung aus.