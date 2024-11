Burgenland zählt weiter auf „Community Nurses“

Das Land schließt die Finanzierungslücke und gliedert das Projekt in das burgenländische Konzept der Pflege- und Sozialberatung ein. Aufatmen können somit auch die sechs bestens etablierten Community Nurses, die ihren Job dadurch behalten können. Vorgesehen ist, dass insgesamt 28 Pflege- und Sozialberater in den Pflegeregionen etabliert werden. Ähnlich wie die an den Bezirkshauptmannschaften installierten Pflege- und Sozialberatern, die schon seit 2019 als erste Anlaufstelle in allen Pflegefragen gelten.