Neue Umfrage: Was die Steirer am meisten bewegt

Es war ein eher themenarmer Wahlkampf, der Parteien und Wahlvolk in den vergangenen Wochen beschäftigte. Wobei das Interesse an Plakaten, Fernsehdiskussionen und Zeitungsberichten der neuen Umfrage von „Steirerkrone“ und ORF Steiermark zufolge groß war: 22 Prozent der von Foresight Befragten geben an, den Wahlkampf „sehr“ zu verfolgen, 33 Prozent deklarieren sich als „ziemlich interessiert“ an den Botschaften der Volksvertreter, die in den vergangenen Wochen vor allem um vier große Themenblöcke kreisten: die Asylfrage, das Leitspital Liezen, den Ausbau der A9 und den Bodenverbrauch, nicht zuletzt nach den starken Unwettern.